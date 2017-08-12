База спасателей организована на глубине 210 метров для работ на руднике "Мир"

ЯКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Подземная база горноспасателей организована на глубине 210 м для продолжения поисковых работ на руднике "Мир" в Якутии, где после затопления остается неизвестной судьба восьми человек. Об этом сообщает в субботу пресс-служба главного управления МЧС в регионе.

"Силами горноспасателей и работников шахты продолжаются работы по разборке завалов на горизонте минус 210 м, а также по ревизии трубопровода протяженностью 300 м от камеры главных водоотливных установок и до скипового ствола. На месте организована подземная база на горизонте минус 210 м", - говорится в сообщении.

Для предотвращения прорыва воды при ведении работ по разбору завала спасатели пробурили разведочную скважину на горизонте минус 210 м, кроме того, они обследовали закладочный уклон до горизонта минус 327 м. "В шахте в круглосуточном режиме по шесть-восемь часов работают смены спасателей в среднем по 60-80 человек", - подчеркнули в управлении МЧС.

Как сообщалось, 11 августа специалистам удалось разгрузить чашу карьера, где скопилось более 40 тыс. тонн воды, и ликвидировать опасность неконтролируемого сброса воды в подземный рудник. Это позволило обеспечить безопасное ведение поисковых работ.

Технологическая авария на руднике "Мир" произошла 4 августа, в результате прорыва воды из карьера произошло затопление шахты, где в это время находился 151 человек, в тот же день были эвакуированы 142 человека. На следующий день из рудника выбрался еще один человек. Судьба восьми горняков остается пока неизвестной.