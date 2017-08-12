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В аэропорту Пекина из-за ливней отменены более 1,2 тыс. рейсов

Происшествия
12 августа, 9:02 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 12, августа. /ТАСС

Среди отмененных числится рейс российского грузового авиаперевозчика AirBridgeCargo в Москву

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ПЕКИН, 12 августа. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. рейсов были отменены в субботу в главном аэропорту Пекина Шоуду из-за обрушившихся на город ливней и грозы. Как свидетельствует электронное табло аэропорта, на 13:30 по местному времени (8:30 мск - прим. ТАСС) еще 481 рейс был задержан.

Среди отмененных числится рейс российского грузового авиаперевозчика AirBridgeCargo в Москву.

Гроза и ливни обрушились на Пекин в пятницу вечером. За минувшую ночь в городе выпало в среднем более 20 мм осадков. В отдельных районах столицы этот показатель достиг 139 мм.

По прогнозам метеорологов, дождливая погода продлится в городе по меньшей мере до конца недели.

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