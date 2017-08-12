Полицейский пострадал в ДТП с участием автомобиля ДПС на трассе М-4

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Житель Краснодарского края врезался на автомобиле в стоявшую на обочине трассы М-4 "Дон" машину ДПС. В результате аварии госпитализирован сотрудник полиции, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе главного управления МВД по региону.

По предварительным данным, ДТП произошло на участке магистрали в районе города Горячий Ключ в 04:00 мск. 25-летний местный житель на автомобиле Nissan превысил скорость и выехал на обочину, где столкнулся с автомобилем полиции.

"Служебный автомобиль дорожно-патрульной службы Hyundai от удара совершил наезд на стоявшего впереди служебного автомобиля инспектора дорожно-патрульной службы. В результате дорожного происшествия в медицинское учреждение госпитализирован инспектор дорожно-патрульной службы с травмами различной степени тяжести", - отметили в полиции.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.