Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

При столкновении поездов в Египте погиб 41 человек

Происшествия
12 августа, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, августа. /ТАСС

Согласно окончательным данным египетского минздрава, 132 человека пострадали, среди погибших нет детей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 августа. 41 человек погиб в пятницу в результате столкновения двух пассажирских поездов близ Александрии. Такие данные привел в субботу представитель министерства здравоохранения страны Халед Мугахер.

"В результате столкновения поездов близ Александрии погиб 41 человек, 132 получили травмы. Таковы окончательные цифры министерства", - сказал он в эфире египетского телевидения. Мугахер отметил, что "детей среди жертв трагедии нет". "Один ребенок пострадал, он находится в республиканской больнице, его состояние опасений не вызывает", - пояснил представитель минздрава.

Смотрите также

Причиной столкновения поездов в Египте могла стать ошибка машиниста

Sky: в результате столкновения двух поездов в Египте погибли 36 человек

Как сообщил в субботу МИД РФ, никто из российских граждан не пострадал в результате железнодорожной аварии в Египте. "По информации посольства России в Каире, россиян среди пострадавших нет", - говорится в тексте. Дипведомство также выразило соболезнования родным и близким погибших в катастрофе.

Следовавший из Каира в Александрию пассажирский состав на полном ходу врезался в стоявший на путях поезд из Порт-Саида. В результате столкновения тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов.

Как сообщил губернатор Александрии Мухаммед Султан, к крушению могла привести ошибка машиниста одного из поездов, не заметившего запрещающий сигнал семафора. "По предварительным данным, машинист следовавшего сзади поезда несет ответственность за столкновение: он не заметил запрещающий сигнал семафора на пути, где уже стоял другой состав, что и привело к трагедии", - сказал он.

Кроме того, по некоторым сведениям, сотрудник расположенной поблизости диспетчерской подал неверный сигнал семафора первому составу, из-за чего тот остановился, и в него позднее врезался другой поезд. Генеральный прокурор страны Набиль Садек распорядился создать техническую комиссию, которая займется изучением обстоятельств трагического происшествия.

 

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Египет Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ситуация с ведущим "Пусть говорят" может проясниться 14 августа
2
Главком ВКС России пообещал вернуть порядок в Сирию
3
Создателя затонувшей в Дании подлодки обвинили в убийстве шведской журналистки
4
Зампред "Альтернативы для Германии" поддержал позицию лидера немецких либералов по Крыму
5
В ДТП на Шри-Ланке погибли двое россиян
6
Полицейский пострадал в ДТП с участием автомобиля ДПС на трассе М-4
7
Рамиль Гулиев: верю, что двухсотметровку можно пробежать за 18 секунд
Темы дня
Новости партнеров
Реклама