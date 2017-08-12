При столкновении поездов в Египте погиб 41 человек

ТАСС, 12 августа. 41 человек погиб в пятницу в результате столкновения двух пассажирских поездов близ Александрии. Такие данные привел в субботу представитель министерства здравоохранения страны Халед Мугахер.

"В результате столкновения поездов близ Александрии погиб 41 человек, 132 получили травмы. Таковы окончательные цифры министерства", - сказал он в эфире египетского телевидения. Мугахер отметил, что "детей среди жертв трагедии нет". "Один ребенок пострадал, он находится в республиканской больнице, его состояние опасений не вызывает", - пояснил представитель минздрава.

Как сообщил в субботу МИД РФ, никто из российских граждан не пострадал в результате железнодорожной аварии в Египте. "По информации посольства России в Каире, россиян среди пострадавших нет", - говорится в тексте. Дипведомство также выразило соболезнования родным и близким погибших в катастрофе.

Следовавший из Каира в Александрию пассажирский состав на полном ходу врезался в стоявший на путях поезд из Порт-Саида. В результате столкновения тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов.

Как сообщил губернатор Александрии Мухаммед Султан, к крушению могла привести ошибка машиниста одного из поездов, не заметившего запрещающий сигнал семафора. "По предварительным данным, машинист следовавшего сзади поезда несет ответственность за столкновение: он не заметил запрещающий сигнал семафора на пути, где уже стоял другой состав, что и привело к трагедии", - сказал он.

Кроме того, по некоторым сведениям, сотрудник расположенной поблизости диспетчерской подал неверный сигнал семафора первому составу, из-за чего тот остановился, и в него позднее врезался другой поезд. Генеральный прокурор страны Набиль Садек распорядился создать техническую комиссию, которая займется изучением обстоятельств трагического происшествия.