Почти 70 человек эвакуированы из-за пожара в многоквартирном доме в ХМАО

ТАСС, 12 августа. Пожар произошел утром 12 августа в двухэтажном многоквартирном деревянном доме в поселке Солнечном в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Из здания эвакуированы 70 жителей, трое обратились за помощью к медикам, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В 10:32 по местному времени (8:32 мск) поступило сообщение о загорании двухэтажного многоквартирного жилого дома. На момент прибытия большая часть жильцов эвакуировалось из деревянного здания самостоятельно, еще 15 человек вывели пожарные. Всего в доме находилось 66 жильцов, двое обратились к медикам. По предварительной информации, у них отравление продуктами горения", - рассказали в ведомстве.

В ведомстве добавили, что пожарные локализовали возгорание через 35 минут после прибытия на место ЧП, через два часа ликвидировали открытое горение. "К тушению пожара привлекались от МЧС России и "Центроспас-Югория" девять единиц техники, 29 человек личного состава. На базе спорткомплекса "Солнечный" администрацией поселка развернут пункт временного размещения (ПВР). На данный момент речи о заселении обратно не идет", - отметили в пресс-службе.

По информации МЧС, на месте работает дознаватель. "На 15:00 (13:00 мск) запланировано заседание комиссии по чрезвычайной ситуации. Проводится работа с жильцами, определяется - останутся они в ПВР или разместятся у родственников", - заключили в ведомстве.

В департаменте здравоохранения ХМАО отметили, что позже число пострадавших увеличилось до трех человек, однако, по предварительной информации, серьезных травм они не получили. "Один с легкими ожогами доставлен в ожоговый центр, еще двоих отвезли в травмцентр. С другими жильцами сгоревшего дома будут работать две бригады психологов из Сургута", - рассказали в региональном департаменте здравоохранения.