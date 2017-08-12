Ребенок погиб в ДТП в Курской области

ТАСС, 12 августа. Около железнодорожного переезда в деревне Новая Першина в Курской области произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщили ТАСС в региональном УМВД.

"Инцидент произошел около 10:15 мск в деревне Новая Першина в Дмитриевском районе. Восьмилетний мальчик погиб под колесами автомашины Audi, которая проезжала железнодорожный переезд", - сказали в пресс-службе УМВД.

По предварительным данным, водитель иномарки, приблизившись к переезду, решил объехать стоявший перед железнодорожными путями автомобиль "КамАз". Совершив маневр, водитель продолжил движение, резко набрав скорость, и сбил вышедшего на дорогу ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.