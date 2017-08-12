Правоохранители задержали подозреваемого в поджогах на севере Корсики

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ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в совершении поджогов на севере Корсики, был задержан в субботу правоохранительными органами. Об этом сообщил в субботу телеканал BFM TV.
Французские правоохранительные органы полагают, что он совершил три поджога в департаменте Верхняя Корсика, тем самым усугубив ситуацию с распространением лесных пожаров, начавшихся на острове из-за жары в середине июля. В случае, если его вина будет доказана, то поджигателю может грозить год тюрьмы и штраф в €15 тыс.
Согласно последним данным, площадь лесных пожаров, бушующих на севере Корсики, увеличилась за утро субботы до 2 тыс. гектаров. "Несмотря на то, что все силы брошены на борьбу с распространением огня, пока не удается сдержать распространение огня", - сообщили в местном управлении пожарной охраны.
В общей сложности около тысячи местных жителей и туристов были эвакуированы в зоны безопасности. В тушении пожаров задействованы более 300 спасателей и 45 спецсамолетов. В связи с распространением огня закрыты многие автодороги и популярные туристические маршруты.
Жара и засуха, установившиеся на Корсике и юго-востоке Франции несколько недель назад, привела к многочисленным природным пожарам. Однако ряд возгораний признаны жандармерией преднамеренными поджогами. К настоящему моменту правоохранительные органы задержали пять человек, подозреваемых в совершении поджогов.