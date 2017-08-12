В Калининградской области штормовой ветер повалил 50 деревьев и повредил несколько машин

КАЛИНИНГРАД, 12 августа. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Штормовой ветер скоростью до 25 м/с, сопровождаемый грозой и ливнем, обрушился на Калининградскую область в ночь на субботу. В регионе повалено более 50 деревьев, повреждено несколько автомобилей, временно было нарушено электроснабжение, сообщили ТАСС в субботу в региональном главке МЧС.

"По оперативным данным, шквалистый ветер с порывами до 25 м/с повалил более полусотни деревьев, в основном в Калининграде. Но их может быть больше, поскольку в МЧС продолжают поступать звонки от граждан о последствиях разгула стихии. Упавшими деревьями повреждены как минимум четыре автомобиля в Калининграде", - отметил дежурный регионального управления МЧС.

В правительстве Калининградской области ТАСС рассказали, что в результате разгула стихии никто не пострадал.

"В связи с прохождением грозового фронта ночью зафиксирован аварийные отключения 61 трансформаторной подстанции в Калининграде, поселках Чкаловск, Космодемьянский, Донское и Янтарный", - сообщила ТАСС глава дирекции по связям с общественностью компании "Янтарьэнерго" Анастасия Вольнова. Она добавила, что сотрудники предприятия в течение двух часов ликвидировали последствия ЧП.

С 13:00 до 16:00 по местному времени (14:00-17:00 мск) синоптики прогнозируют ливни в Калининградской области, а также ветер с порывами до 17-22 м/с.