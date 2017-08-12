Три человека погибли в ДТП под Тулой

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ТАСС, 12 августа. Два автомобиля столкнулись утром в субботу в Богородицком районе Тульской области. В результате аварии погибли три человека и еще двое пострадали, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы регионального управления МВД Андрей Ярцев.
"В ДТП на повороте у поселка Товарково в Богородицком районе погибли три человека в автомобиле Lada Kalina. Еще двое пассажиров в автомобиле УАЗ "Патриот" получили ранения", - сказал Ярцев.
По его словам, ДТП произошло примерно в 11:00 мск, когда автомобиль Lada Kalina выехал на полосу встречного движения у поселка Товарково. Lada Kalina ехала за автомобилем Kia, который по правилам стал поворачивать к поселку. Но водитель Lada Kalina не успел затормозить и, уходя от столкновения, выехал на полосу встречного движения, где в нее въехал УАЗ "Патриот", - пояснил Ярцев, добавив, что обстоятельства ДТП устанавливаются.