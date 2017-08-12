В Вене полиция задержала двоих украинцев за контрабанду 30 тыс. сигарет

ВЕНА, 12 августа. /ТАСС/. Миграционная полиция задержала в австрийской столице двоих граждан Украины за контрабанду табачной продукции в крупных размерах. Об этом сообщили в субботу в полицейском управлении федеральной земли Вена.

Специальная операция миграционного отдела полиции прошла на центральном вокзале Вены в пятницу. Сотрудники обыскали багаж двоих украинцев и обнаружили в нем 150 контрабандных блоков сигарет, что соответствует почти 30 тыс. сигарет. Вся табачная продукция была изъята, а контрабандисты задержаны. В отношении задержанных начали расследование в связи с финансовым правонарушением.

Табачная контрабанда в Европе является большой проблемой для правоохранительных органов. Сигареты на территории Европейского союза давно стоят дорого из-за повышенного табачного акциза. Так, пачка сигарет в Австрии в зависимости от марки стоит от €5 до €6. При этом на черном рынке блок сигарет можно купить всего за €25, и государство не получает с этой продукции налоговых сборов.

С 11 июня украинские граждане, располагающие биометрическими паспортами, могут осуществлять туристические поездки в государства Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода. Либерализация визового режима не дает им права на работу или учебу в Европе.