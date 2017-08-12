В Польше после урагана медицинская помощь потребовалась почти 40 детям

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ВАРШАВА, 12 августа. /ТАСС/. Медицинская помощь потребовалась 37 детям, пострадавшим в результате урагана в Польше - в ночь на субботу в разных регионах страны прошли сильные грозы с ливнем, градом и ураганным ветром.
Самая сложная обстановка сложилась в местности Сушек, где был организован летний лагерь для харцеров (молодежная организация, аналог скаутов и пионеров - прим. ТАСС). Там погибли два подростка в возрасте 13 и 14 лет, которых насмерть придавило упавшими деревьями. Как сообщил пресс-секретарь главы Лодзинского воеводства, "в лагере в общей сложности находились 155 человек, из которых 139 - дети". По его словам, медицинская помощь потребовалась 37 харцерам.
Сильный ветер срывал крыши с домов, ломал деревья, которые падали на дороги и линии электропередачи. Без электричества в республике остались несколько сотен тысяч человек.
Помимо погибших подростков, жертвами стихии в разных регионах стали еще трое взрослых. Таким образом, общее число погибших составило пять человек. Многие, включая спасателей, получили ранения.