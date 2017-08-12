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В Польше в результате ДТП с пассажирским автобусом пострадали 28 человек

Происшествия
12 августа, 18:22 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 12, августа. /ТАСС

Сообщается, что семеро пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии

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ВАРШАВА, 12 августа. /ТАСС/. Пассажирский автобус сообщением Варшава - Жешув перевернулся на трассе на юге Польши. Пострадали 28 человек, сообщила в субботу радиостанция RMF FM.

По имеющейся информации, автобус зацепил придорожный фонарь, въехал в ров и упал на бок. На место происшествия прибыли несколько карет скорой помощи и спасательный вертолет.

Сообщается, что из 28 пострадавших семеро находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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