В Польше в результате ДТП с пассажирским автобусом пострадали 28 человек

ВАРШАВА, 12 августа. /ТАСС/. Пассажирский автобус сообщением Варшава - Жешув перевернулся на трассе на юге Польши. Пострадали 28 человек, сообщила в субботу радиостанция RMF FM.

По имеющейся информации, автобус зацепил придорожный фонарь, въехал в ров и упал на бок. На место происшествия прибыли несколько карет скорой помощи и спасательный вертолет.

Сообщается, что из 28 пострадавших семеро находятся в больнице в тяжелом состоянии.