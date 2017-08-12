В центре Ростова-на-Дону загорелось здание

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 августа. /ТАСС/. Неэксплуатируемое здание горит в центре Ростова-на-Дону на площади 1,2 тыс. кв. м, пожару присвоен третий, самый высокий, ранг, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
"Сообщение о загорании неэксплуатируемого здания на Богатяновском спуске поступило в 17:23 (мск). В 17:34 объявлен пожар № 2. В 17:39 объявлен ранг № 3. Площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв. м", - сообщили в пресс- службе.
Для тушения пожара от МЧС привлекаются 16 единиц техники и 40 человек.