В горах Кабардино-Балкарии заблудилась группа туристов

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НАЛЬЧИК, 12 августа. /ТАСС/. Группа туристов в составе пяти человек, предположительно, заблудилась в горах Кабардино-Балкарии в районе перевала Хотютау на высоте 3800 метров, спасатели выдвинулись на помощь, сообщило в субботу ГУ МЧС по республике.
"В 19:45 мск 12 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике поступило сообщение о том, что в Эльбрусском районе на горе Эльбрус на высоте 3800 метров в районе перевала Хотютау заблудилась туристическая группа из пяти человек. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Для оказания помощи туристам выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе шести человек, отметили в ведомстве.