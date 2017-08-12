В результате ДТП в Ярославской области погибли три человека

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ТАСС, 12 августа. Три человека погибли, четверо детей пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ярославской области. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы регионального управления МВД Юлия Никифорова.
"ДТП произошло около 21:00 мск в Ростовском районе возле деревни Меленки. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей на трассе М-8 погибли трое взрослых, четверо несовершеннолетних детей госпитализированы", - сказала Никифорова.
По ее словам, у детей диагностированы обширные травмы, их обследуют медики.
Обстоятельства ДТП, марки автомобилей, личности погибших и раненых уточняются, на месте работают полиция, следователи и сотрудники МЧС.