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В результате ДТП в Ярославской области погибли три человека

Происшествия
12 августа, 21:37 UTC+3 ТАСС

Кроме того, травмы получили четверо несовершеннолетних детей

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 августа. Три человека погибли, четверо детей пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ярославской области. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы регионального управления МВД Юлия Никифорова.

"ДТП произошло около 21:00 мск в Ростовском районе возле деревни Меленки. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей на трассе М-8 погибли трое взрослых, четверо несовершеннолетних детей госпитализированы", - сказала Никифорова.

По ее словам, у детей диагностированы обширные травмы, их обследуют медики.

Обстоятельства ДТП, марки автомобилей, личности погибших и раненых уточняются, на месте работают полиция, следователи и сотрудники МЧС.

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