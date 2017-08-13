Заблудившая в горах Кабардино-Балкарии туристическая группа найдена

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НАЛЬЧИК, 13 августа. /ТАСС/. Спасатели нашли туристическую группу из пяти человек, заблудившуюся в субботу в горах Кабардино-Балкарии (КБР), сообщил ТАСС представитель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Альберт Хаджиев.
"Туристы найдены где-то в 23:20 мск. Все живы, здоровы и в сопровождении спасателей идут на базу. Группа заблудилась, идя по маршруту через перевал Хотютау из Карачаево-Черкесии в Кабардино-Балкарии", - сказал Хаджиев.
Информация о том, что туристическая группа заблудилась на Эльбрусе на высоте 3800 м, поступила в субботу 19:45 мск.