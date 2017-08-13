СМИ: полицейский вертолет разбился рядом с Шарлотсвиллем

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Полицейский вертолет разбился в лесу неподалеку от города Шарлотсвилл (штат Вирджиния), где в субботу начались столкновения ультраправых активистов и их противников. Об этом сообщило издание The Daily Progress.

Информация о пострадавших и возможных причинах инцидента пока не поступала.