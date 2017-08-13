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СМИ: полицейский вертолет разбился рядом с Шарлотсвиллем

Происшествия
13 августа, 0:53 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, августа. /ТАСС

Информация о пострадавших в ходе инцидента уточняется

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ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Полицейский вертолет разбился в лесу неподалеку от города Шарлотсвилл (штат Вирджиния), где в субботу начались столкновения ультраправых активистов и их противников. Об этом сообщило издание The Daily Progress.

Информация о пострадавших и возможных причинах инцидента пока не поступала.

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