На северо-западе Москвы столкнулись шесть автомобилей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Шесть автомобилей столкнулись на Пятницком шоссе, в результате аварии никто не пострадал, уточнили ТАСС в столичном управлении ГИБДД.

"На пересечении Пятницкого шоссе и Муравской улицы произошло столкновение шести транспортных средств. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на Пятницком шоссе столкнулись восемь автомобилей.