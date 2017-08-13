Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Марш ультраправых активистов в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния), среди которых были члены расистской организации Ку-клукс-клан и неонацисты, перерос в субботу в ожесточенные столкновения с их противниками, в результате десятки человек пострадали, а властям пришлось ввести чрезвычайное положение. Когда акции манифестантов с обеих сторон были в самом разгаре, в центре города произошла трагедия: неизвестный на большой скорости въехал на автомобиле в толпу людей.

Что случилось?

Все началось с факельного шествия ультраправых, которое они организовали стихийно в ночь с пятницы на субботу. После произошли столкновения с теми, кто выступает против проведения подобных акций.

Отдельные инциденты переросли в масштабные беспорядки в центре небольшого города, население которого составляет всего порядка 40 тыс. человек. Стычки манифестантов произошли за несколько часов до запланированной демонстрации "Единство правых" в парке Эмансипации против решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли (1807-1870 годы). В результате ситуация вышла из под контроля, а акцию пришлось отменить.

Впоследствии губернатор штата Вирджиния Терри Маколифф объявил в городе чрезвычайное положение, что позволило привлечь к урегулированию ситуации полицию штата и военнослужащих Национальной гвардии. Стражам порядка удалось относительно быстро оттеснить участников столкновений от сада Эмансипации, однако вскоре в центре города произошло другое происшествие: в толпу людей, выступавших против националистов, на полной скорости въехал неизвестный, а спустя несколько мгновений задним ходом покинул место преступления.

В результате этого инцидента пострадали 19 человек, погибла 32-летняя женщина. Стражам порядка вскоре удалось задержать преступника, о его личности пока ничего не сообщается.

По оценке полиции города, в демонстрациях принимали участие в общей сложности порядка 2-6 тыс. человек, в результате столкновений за медицинской помощью обратились 14 человек. Как отметил позднее шеф полиции Шарлотсвилла Эл Томас, "травм у активистов в результате стычек с полицией зафиксировано не было".

Во второй половине дня близ Шарлотсвилла произошел еще один инцидент: в лесистой местности рухнул полицейский вертолет, патрулировавший город во время беспорядков. В результате два стража порядка, находившихся на борту, погибли.

Реакция Белого дома

На ситуацию отреагировали президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья, которая первая из официальных лиц призвала прекратить насилие. "Наша страна поощряет свободу слова, но давайте взаимодействовать без ненависти в наших сердцах. Насилие ни к чему хорошему не приведет", - написала она в своем Twitter. Позднее сам глава государства перед подписанием очередного исполнительного указа осудил столкновения и призвал восстановить в Шарлотсвилле правопорядок.

Вечером, когда демонстрации и столкновения практически стихли, губернатор штата Терри Маколифф, мэр города Майк Сингер и шеф полиции Эл Томас провели пресс-конференцию. Они подтвердили число пострадавших и одну жертву в результате наезда автомашины, кроме того, Маколифф выступил с обращением к ультраправым.

"У меня есть послание для всех расистов и нацистов, которые сегодня приехали в Шарлотсвилл: убирайтесь домой. Вы полагаете, что вы патриоты, но вы являетесь кем угодно, но не патриотами", - сказал он. "Для вас нет места здесь, для вас нет места в Америке", - заявил губернатор.

Осуждение действий ультраправых

За время продолжавшихся беспорядков не обошлось и без критики Трампа. Ряд либеральных СМИ и политиков выразили мнение, что президент недостаточно жестко отреагировал на ситуацию. Масла в огонь подлило и заявление бывшего главы расистской организации Ку-клукс-клан Дэвида Дьюка. "Я бы советовал вам посмотреть в зеркало и напомнить себе, что именно белые американцы позволили вам стать президентом, а не ультралевые", - обратился он к главе государства.

Позднее как демократы, так и некоторые республиканцы заявили, что Трампу следовало бы открыто осудить действия националистов, учинивших столкновения в Шарлотсвилле. "Для народа страны очень важно услышать то, как Трамп опишет события в Шарлотсвилле так, как они действительно происходили: это была террористическая атака расистов", - сказал, в частности, влиятельный сенатор Марко Рубио (республиканец от штата Флорида).

Отдельно с резким осуждением ультраправых выступил сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона). "Расисты и неаонацисты по определению выступают против американского патриотизма, а также идеалов, которые определяют нас как народ и делают нашу нацию особенной. Американские патриоты всех рас и вероисповеданий должны объединиться и бросить вызов тем, кто поднимает флаг ненависти и фанатизма", - говорится в распространенном заявлении законодателя.

Прежние стычки

В июле 2017 года в Шарлотсвилле уже состоялась акция против сноса упомянутого памятника Эдварду Ли. В конце митинга тогда завязалась потасовка между представителями Ку-клукс-клана и их оппонентами из числа простых граждан. Полиции тогда пришлось применить перцовый газ. В итоге 23 человека были арестованы, еще трое доставлены в больницу.

В прошлом году городской совет Шарлотсвилла принял решение переименовать парк имени генерала Ли в центре города в сад Эмансипации, а памятник прославленному полководцу выставить на торги. Многие посчитали себя оскорбленными таким решением, так как под знаменами генерала полтора века назад сражались их предки. Штат Вирджиния в Гражданской войне (1861-1865 годы) поддержал конфедерацию южных рабовладельческих штатов, что привело к его расколу и образованию Западной Вирджинии, примкнувшей к Северу.