В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4

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ТАСС, 13 августа. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в воскресенье у берегов Индонезии. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По его информации, эпицентр находился в 76 км к западу от города Бенкулу на острове Суматра (население около 310 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 54 км.
Данных о разрушениях и вероятной угрозе цунами не поступало.