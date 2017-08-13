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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4

Происшествия
13 августа, 6:27 UTC+3 ТАСС

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 августа. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в воскресенье у берегов Индонезии. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр находился в 76 км к западу от города Бенкулу на острове Суматра (население около 310 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 54 км.

Данных о разрушениях и вероятной угрозе цунами не поступало.

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