Более 360 человек пострадали в результате утечки хлора на западе Ирана

ТАСС, 13 августа. Свыше 360 человек пострадали в результате утечки хлора в городе Дизфуль на западе Ирана. Об этом сообщает в воскресенье агентство IRNA.

По его информации, с симптомами отравления были госпитализированы 362 человека.

О причинах утечки не сообщается.