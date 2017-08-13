Более 360 человек пострадали в результате утечки хлора на западе Ирана

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ТАСС, 13 августа. Свыше 360 человек пострадали в результате утечки хлора в городе Дизфуль на западе Ирана. Об этом сообщает в воскресенье агентство IRNA.
По его информации, с симптомами отравления были госпитализированы 362 человека.
О причинах утечки не сообщается.