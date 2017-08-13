100 пожарных тушат возгорание на скважине в ХМАО

ТАСС, 13 августа. Группировка из 100 человек привлечена к тушению пожара на Ван-Еганском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом сообщили в воскресенье в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ.

"По состоянию на 08:00 мск продолжаются мероприятия по ликвидации открытого горения на скважине номер 1825. Пожарными расчетами производится орошение рядом расположенных трех скважин. К тушению пожара привлечена группировка в составе 100 человек и 31 единицы специальной техники", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 10 августа около 21:10 по местному времени (19:10 мск) на одной из площадок Ван-Еганского месторождения (АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", входит в "РН Холдинг", принадлежащий "Роснефти") в ходе производства буровых работ, проводимых с нарушением требований охраны труда, произошел неконтролируемый выброс газа из скважины с последующим возгоранием.

Ранее сообщалось, что на месте пожара упала буровая вышка, огонь воздействует на расположенные рядом скважины.

Восемь работников предприятия получили телесные повреждения, трое из которых находятся в тяжелом состоянии в больнице Нижневартовского района. По данным главного врача Радужнинской горбольницы Олега Шкилева, все пострадавшие являются гражданами Украины. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

Пожар до сих пор не потушен, площадь, по последним данным, составляет около 800 кв. м.

Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие разрабатывает 11 нефтяных месторождений в ХМАО.