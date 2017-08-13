СМИ: неизвестный открыл стрельбу в клубе на юге Швеции

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СТОКГОЛЬМ, 13 августа. /ТАСС/. Три человека ранены в результате стрельбы, открытой неизвестным в одном из клубов города Мальмё на юге Швеции в воскресенье утром. Двое из пострадавших получили тяжелые травмы, сообщает газета Svenska Dagbladet.
Отмечается, что в момент стрельбы в клубе находились от 70 до 100 человек, после чего возникла паника. Место происшествия оцеплено.
Представитель местной полиции Анна Йоранссон заявила, что идет допрос свидетелей.