Три человека погибли при столкновении мопеда и легкового автомобиля на Кубани

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля на Кубани столкнулся с мопедом, в результате погибли водитель двухколесного автотранспортного средства и двое его пассажиров. Еще один человек госпитализирован, сообщила в воскресенье пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, ДТП произошло на 12 км автодороги Федоровская - Северская. Водитель легкового автомобиля "ВАЗ" при попытке совершить обгон грузового автомобиля MAN не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с попутно направляющимся мопедом.

"В результате ДТП водитель мопеда от полученных травм скончался на месте, двое его пассажиров, в том числе несовершеннолетняя, скончались в больнице. В автомобиле находились четыре человека, один из них госпитализирован, находится в тяжелом состоянии, остальные не пострадали", - отметили в полиции. В МВД добавили, что личность водителя машины устанавливается.

По факту дорожной аварии проводится проверка, в результате которой будут установлены все причины и обстоятельства случившегося.