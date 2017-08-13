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Маршрутное такси в Петербурге сбило гражданку Франции

Происшествия
13 августа, 13:05 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, августа. /ТАСС

По данным петербургских СМИ, женщина скончалась через несколько часов в больнице

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Маршрутное такси сбило на обочине 69-летнюю гражданку Франции в Курортном районе Петербурга, пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

"Водитель, управляя маршрутным такси ПАЗ маршрута номер 305 совершил наезд на женщину, гражданку Франции, находящуюся на обочине. В результате ДТП пешеход получил тяжкий вред здоровья", - сообщили в полиции.

По данным петербургских СМИ, женщина скончалась через несколько часов после ДТП в больнице Сестрорецка. В больнице номер 40, куда госпитализировали женщину, от комментариев по ее состоянию отказались.

По факту ДТП, которое произошло 12 августа, проводится проверка.

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