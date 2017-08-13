Троих жителей Северной Осетии будут судить за попытку продать ребенка

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ВЛАДИКАВКАЗ, 13 августа. /ТАСС/. Трое жителей Северной Осетии предстанут перед судом за попытку продать ребенка. Об этом сообщило в воскресенье Следственное управление СК РФ по республике.
"Жительницы города Алагир 24 и 35 лет, а также 37-летний житель селения Комсомольское Кировского района обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Совершение сделки в отношении ребенка, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в начале апреля 2017 года одна из обвиняемых узнала, что ее подруга беременна и испытывает материальную нужду, и предложила ей со своим знакомым помощь при продаже ее будущего ребенка. Женщина согласилась. В роли покупателей выступили сотрудники правоохранительных органов, которые договорились с посредниками о купле-продаже новорожденного за 330 тыс. рублей.
После родов обвиняемые передали новорожденного мальчика мнимой бездетной паре, получив часть требуемой суммы в размере 100 тыс. рублей. Сразу после этого они были задержаны.