Спасатели ведут поиск горняков на руднике "Мир" на глубине до 650 метров

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" продолжается. Как сообщили ТАСС в оперативном штабе МЧС России, она проводится на глубине до 650 метров.

"В аварийном руднике "Мир" горноспасатели ведут поиск горняков на двух горизонтах на глубине от 500 до 650 метров. Затопленные участки обследуют водолазы. Все направления работ обеспечены необходимым количеством специалистов и оборудования", - сказал собеседник.

В свою очередь командир отделения Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС Сергей Громов сказал, что работать очень тяжело, но от спуска в шахту никто не отказался.

"Разбор завалов идет трудно, работаем вручную. Чтобы расчистить участок и продвинуться хотя бы на шаг, приходится резать крупногабаритные конструкции, растаскивать валуны, вывозить все это. Физически невозможно ускорить этот процесс. Работать очень тяжело, но от спуска в шахту никто еще не отказался", - сказал он.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки на одном из участков пришлось вырезать и транспортировать на поверхность 120 погонных метров трубопроводов разных диаметров, чтобы продвинуться на 18 метров. На другом участке с учетом разбора завалов удалось продвинуться на 80 метров.

"Одновременно с поиском ведутся работы по обеспечению безопасности проведения операции. Чтобы определить напряженность глиняных завалов и их способность к обрушению, производится бурение разведочных скважин. За счет движения грунтовых вод в аварийный рудник продолжает прибывать вода, объем ее поступления составляет 1000-1200 кубометров в час. По данным оперативного штаба по ликвидации последствий аварии, вентиляционный режим в местах поисковых работ в норме, температура воздуха +12", - заключил собеседник.

История ЧП

Авария на руднике "Мир" произошла 4 августа. В результате прорыва воды из карьера произошло затопление шахты, где в момент происшествия находился 151 человек. В тот же день были эвакуированы 142 человека, на следующий из рудника подняли на поверхность еще одного работника. Судьба восьми горняков остается неизвестной.