СМИ: машинисты двух столкнувшихся в Египте поездов задержаны на 15 суток

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КАИР, 13 августа. /ТАСС/. Машинисты двух столкнувшихся 11 августа в Египте поездов и их помощники задержаны на 15 суток. Такое решение, как сообщил в воскресенье новостной портал Sada El Balad, принято прокуратурой города Александрия, в окрестностях которого произошла трагедия, приведшая к гибели десятков человек.
Машинисты будут находиться под стражей, пока ведется расследование. Следователи намерены взять у них анализы, чтобы выяснить, не принимали ли они какие-либо наркотики.
Направлявшийся из Каира в Александрию пассажирский состав 11 августа на полном ходу врезался в окрестностях северной столицы в стоявший на путях поезд из Порт-Саида. В результате столкновения тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов.
По одной из версий, к ЧП могла привести ошибка машиниста, не заметившего запрещающий сигнал семафора на пути, на котором уже стоял другой состав, и значительно превысившего скорость. Согласно другой версии, диспетчер подал неверный сигнал первому составу, из-за чего поезд остановился и в него позднее въехал второй состав.
По данным Минздрава АРЕ, в катастрофе погиб 41 египтянин, в том числе восемь женщин и 11 несовершеннолетних. Из 132 пострадавших большинство уже покинуло больницы. Опасение врачей вызывает состояние 12 человек, которые остаются в палатах интенсивной терапии.