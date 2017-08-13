СМИ: подросток в Индии покончил с собой предположительно из-за игры "Синий кит"

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 августа. /ТАСС/. Индийский десятиклассник покончил с собой в штате Западная Бенгалия предположительно из-за виртуальной игры "Синий кит". Как сообщает в воскресенье телеканал NDTV, это уже второе в Индии за месяц самоубийство школьника, причиной которого называют эту игру.

По информации телеканала, тело школьника Анкана Дея было обнаружено в доме родителями в субботу вечером. Полиция предполагает, что это было самоубийство. Друзья мальчика сообщили, что он увлекался игрой "Синий кит".

На минувшей неделе в стране были предотвращены две попытки самоубийств подростков, которые связывают с этой игрой.

Виртуальная игра "Синий кит", предположительно подталкивающая к самоубийству, пришла из России, где она появилась в социальных сетях. По данным Следственного комитета РФ, в соцсети "ВКонтакте" с декабря 2013 года по май 2016 года было создано восемь закрытых виртуальных сообществ, где открыто пропагандировали суицид и склоняли к нему несовершеннолетних пользователей. В прессе они получили название "группы смерти". 19 апреля Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов об уголовной ответственности за создание так называемых групп смерти в интернете, призывающих несовершеннолетних к совершению суицида.