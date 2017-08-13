СМИ: полиция не нашла тел погибших на затонувшей подлодке датского изобретателя

ТАСС, 13 августа. Полиция Копенгагена не обнаружила тел погибших на затонувшей в Дании частной подлодке. Поиск пропавшей шведской журналистки, находившейся на борту судна, продолжается. Об этом в воскресенье сообщается на сайте датской телерадиокомпании DR.

Частная подлодка Nautilus затонула в пятницу у побережья Дании, ее владелец Петер Мадсен был задержан полицией по подозрению в убийстве сопровождавшей его шведской журналистки. По данным полиции, женщина отправилась вместе с Мадсеном на морскую прогулку. В ночь на пятницу, когда она не вернулась домой, ее жених позвонил в полицию, и была начата операция по поиску подлодки, в которой участвовали корабли ВМС Дании и вертолеты. Утром в пятницу субмарина была замечена в бухте Кёге у восточного побережья острова Зеландия и вскоре после этого затонула.

"Я только что получил данные о том, что подлодка была осмотрена и пассажиров на ней не обнаружено, ни живых, ни мертвых", - сообщили в полиции Копенгагена. Там также добавили, что поиск пропавшей гражданки Швеции будет продолжен.

Мадсен отрицает причастность к пропаже журналистки и заявляет, что находился на борту один, а свою спутницу высадил в Копенгагене примерно через 3 часа после того, как они вышли в море. По его словам, ночью он столкнулся с техническими трудностями, которые так и не удалось полностью устранить, а к утру субмарина затонула из-за неполадок в системе погружения и всплытия.

Субмарина, построенная Мадсеном и его друзьями и спущенная на воду в 2008 году, достигала в длину 18 метров и весила 40 тонн. Создание Nautilus, способного погружаться на стометровую глубину, обошлось примерно в $200 тыс.

46-летний Мадсен - известный в Дании инженер и предприниматель. Широкую известность он получил не только как создатель трех самодельных подлодок (Nautilus - последняя из них - прим. ТАСС), но и как один из основателей организации Copenhagen Suborbitals. Ее цель - разработка максимально дешевых космических ракет, способных поднимать грузы и людей на высоту более 100 км. С 2008 года команда Мадсена совершила пять запусков самодельных ракет, а в 2014 году он покинул Copenhagen Suborbitals, приступив к реализации собственного проекта в сфере ракетостроения.