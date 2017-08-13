Спасатели вытащили двух нетрезвых мужчин из Москвы-реки

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Спасатели извлекли двух нетрезвых мужчин, которые тонули в Москве-реке, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Спасатели подняли на борт спасательного катера двух мужчин, которые тонули в реке Москва в 100 м от берега", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, 33-летний и 20-летний мужчины находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, они были переданы полиции.