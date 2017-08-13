Полиция Подмосковья проводит проверку по факту стрельбы на детской площадке в Монино

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Несовершеннолетний ребенок получил травмы на детской площадке в результате стрельбы из пневматического оружия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В подмосковном Монино на улице Фалалеева в одном из дворов жилого дома с десятого этажа двое подростков 14 и 15 лет произвели несколько выстрелов из пневматического оружия в сторону детской площадки", - сообщили в ведомстве. В результате происшествия травмы получила малолетняя девочка. Она была доставлена в больницу, но после оказания медпомощи отпущена домой.

С подростками, которые стреляли из пневматики, в настоящее время работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, проводится проверка.