В Киеве из-за сообщения о минировании эвакуировали центральный ж/д вокзал

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КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Украинская полиция проводит проверку на Центральном железнодорожном вокзале Киева после сообщения о минировании. Об этом заявили корреспонденту ТАСС в управлении полиции Соломенского района столицы.
"На месте работает следственно-оперативная группа, проверяет информацию", - сказал собеседник агентства. По его словам, после сообщения о минировании правоохранители оцепили здание вокзала, сотрудники и посетители были эвакуированы. Вход в вокзал в настоящее время закрыт.