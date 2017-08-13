В Испании трое россиян задержаны после драки со смертельным исходом

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МАДРИД, 13 августа. /ТАСС/. Трое россиян были задержаны в Испании после драки, которая привела к смертельному исходу. Об этом сообщила в воскресенье каталонская полиция.
Инцидент произошел на дискотеке в курортном городе Льорет-де-Мар. По данным правоохранительных органов, задержаны мужчины 20, 24 и 26 лет. Они заключены под стражу.
Как сообщила газета El Mundo, погибшим является 22-летний гражданин Италии.
В полиции уточнили, что драка произошла 12 августа. После нее пострадавшего доставили в больницу, и вскоре он скончался от полученных травм. По информации правоохранительных органов, россияне являются "выходцами из Чечни и имеют разрешение на жительство во Франции".