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В Испании трое россиян задержаны после драки со смертельным исходом

Происшествия
13 августа, 18:32 дата обновления: 13 августа, 18:48 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 13, августа. /ТАСС

Инцидент произошел на дискотеке в курортном городе Льорет-де-Мар

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МАДРИД, 13 августа. /ТАСС/. Трое россиян были задержаны в Испании после драки, которая привела к смертельному исходу. Об этом сообщила в воскресенье каталонская полиция.

Инцидент произошел на дискотеке в курортном городе Льорет-де-Мар. По данным правоохранительных органов, задержаны мужчины 20, 24 и 26 лет. Они заключены под стражу.

Как сообщила газета El Mundo, погибшим является 22-летний гражданин Италии.

В полиции уточнили, что драка произошла 12 августа. После нее пострадавшего доставили в больницу, и вскоре он скончался от полученных травм. По информации правоохранительных органов, россияне являются "выходцами из Чечни и имеют разрешение на жительство во Франции".

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