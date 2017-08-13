Вставший в Новгородской области "Сапсан" двинулся в Петербург своим ходом

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Следующий из Москвы "Сапсан", который встал в воскресенье из-за повреждения контактной сети в Новгородской области, самостоятельно двинулся в Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщил глава Окуловского района Новгородской области Сергей Кузьмин.
"Сапсан", остановившийся на 275-м километре Октябрьской железной дороги из-за повреждения контактной сети, отбуксировали через поврежденный участок, обследовали и разрешили продолжать движение в сторону Петербурга. Сейчас он уже движется самостоятельно. Остальные задержанные поезда еще стоят", - сказал Кузьмин.
Ранее в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) сообщили, что в 15:47 мск дерево из-за погодных условий упало на контактный провод. Движение поездов между Петербургом и Москвой приостановлено в оба направления. В компании затруднились сказать, сколько времени займут восстановительные работы. Из-за повреждения контактной сети задерживаются четыре скоростных "Сапсана".
Кузьмин сообщил ранее ТАСС, что место повреждения контактной сети Октябрьской железной дороги установлено. Это - 275-й километр на границе Новгородской и Тверской областей.