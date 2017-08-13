Дороги в Новгородской области расчистят от поваленных деревьев к утру

ТАСС, 13 августа. Дороги в Новгородской области, движение по которым затруднено из-за деревьев, поваленных после прошедших в воскресенье вечером гроз, будут расчищены к утру понедельника. Об этом журналистам сообщил врио губернатора региона Андрей Никитин.

Ранее сообщалось, что энергетики устраняют последствия грозового фронта, который обесточившего 22 линии электропередачи. Передвижение оперативных бригад по дорогам общего пользования затруднено из-за упавших деревьев.

"Сейчас активно идет уборка деревьев, которые попадали на дороги. В большинстве случаев проезд уже открыт или сделан объезд, но я думаю, что до утра все деревья будут удалены с трасс. Работа по восстановлению на электросетях идет по всем направлениям - и в Боровическом районе, и в Окуловском районе, и в других, где пострадали объекты энергетики", - сказал Андрей Никитин.

Врио главы Новгородской области напомнил, что из-за непогоды были временно остановлены скоростные поезда "Сапсан" на Октябрьской железной дороге. Это повлекло задержку и других рейсов, отметил Никитин.

"На текущий момент движение поездов восстановлено, расписание постепенно нормализуется. К сожалению, похожие проблемы есть не только в Новгородской, но и в Тверской, и в других областях. Думаю, что определенные задержки, наверно, еще будут какое-то время", - добавил врио главы Новгородской области.