Посольство РФ проверяет информацию о гибели россиян в ДТП в Болгарии

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СОФИЯ, 13 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Посольство РФ в Софии проверяет информацию о гибели 30-летней женщины и ее трехлетнего ребенка, граждан России, в результате ДТП в Болгарии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Софии Алексей Ушаков.
"Мы получили информацию о ДТП, в котором погибли гражданка России и ее трехлетний ребенок, и проверяем это сообщение", - сказал дипломат.
По данным телеканала bTV, автокатастрофа, в которой, как утверждается, погибли россияне, произошла в воскресенье днем на трассе София - Варна в районе населенного пункта Микре. Там столкнулись три автомобиля, двое родственников погибших - пятилетний ребенок и пожилой мужчина доставлены в больницу, опасности для их жизни нет. Среди пострадавших еще две женщины и ребенок, граждане Болгарии.