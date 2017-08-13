Пожарным более суток не удается потушить пожар в заповедном лесу в Армении

ЕРЕВАН, 13 августа. /ТАСС/. Пожарные не могут потушить пожар в государственном заповеднике "Хосровский лес" в Армении уже больше суток. Об этом вечером в воскресенье сообщила ТАСС пресс-секретарь министра охраны природы республики Маринэ Карапетян.

"Обстановка очень тяжелая: работа по пожаротушению пока не дала результатов, и борьба с огнем продолжается, - сказала Карапетян. - Жаркая и сухая погода способствуют распространению пожара, который охватывает уже сотни гектаров".

Она также выразила уверенность, что причиной пожара, возникшего в полдень в субботу, "к сожалению, является человеческий фактор".

Хосровский лес расположен в области Арарат Армении, в 61 км к юго-востоку от Еревана. Сигнал о возгорании на территории заповедника поступил 12 августа в 12:30 (11:30 мск). По последним данным, горят от 200 до 250 га. В район пожара направлены боевые расчеты спасателей как из области Арарат, так и из соседних областей. Тушение ведется с использованием двух вертолетов военной авиации.