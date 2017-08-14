СМИ: туристический автобус наехал на пешеходов в Ванкувере

ТАСС, 14 августа. Туристический автобус выехал с дороги и сбил прохожих на тротуаре в канадском городе Ванкувер. В результате ДТП пострадали по меньшей мере четыре человека. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел у городской набережной. На месте происшествия работают спасатели. Как сообщают медики, в результате наезда были госпитализированы четыре человека, двое из них находятся критическом состоянии.

Причины инцидента пока неизвестны.