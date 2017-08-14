СМИ: на Северном вокзале Парижа объявили эвакуацию из-за бомбы времен Второй мировой

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ТАСС, 14 августа. Пассажиры были временно эвакуированы в воскресенье вечером из здания Северного вокзала в Париже из-за путешественника, направлявшегося в Лондон на экспрессе "Евростар". Как сообщила в своей электронной версии британская газета Evening Standard, мужчина попытался провезти в багаже бомбу времен Второй мировой войны.
По информации издания, сразу после обнаружения в одном из чемоданов элементов бомбы на вокзале была объявлена тревога. Находившихся на станции людей охватила паника, они бросились бежать прочь из здания. На место инцидента оперативно прибыли стражи порядка и взрывотехники. Некоторые очевидцы слышали звук контролируемого взрыва.
Как отмечает газета, примерно через полтора часа тревога была отменена. Официальных комментариев от французских властей пока не поступало.