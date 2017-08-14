Parisien: в предместье Парижа ограбили посла Грузии

ТАСС, 14 августа. Посол Грузии во Франции Екатерина Сирадзе-Делоне была ограблена в пятницу в Сен-Дени, северном предместье Парижа. Об этом сообщила в воскресенье газета Le Parisien.

По ее данным, двое неизвестных на скутере подъехали к автомобилю дипломата, разбили в нем стекло, вытащили из транспортного средства сумку, после чего скрылись.

Сирадзе-Делоне тут же обратилась в полицию. Через несколько часов стражи порядка обнаружили пропажу.