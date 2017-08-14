В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,6

ТАСС, 14 августа. Подземные толчки магнитудой 5,6 были зарегистрированы в воскресенье в центральной части Перу. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее сведениям, эпицентр стихии находился в горах в 165 км к северо-востоку от города Уанкайо, где проживают около 320 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км.

Данных о разрушениях, жертвах и пострадавших пока не поступало.