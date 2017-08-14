НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Тропический шторм "Герт" сформировался в Атлантическом океане, недалеко от Восточного побережья США. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье Национальным центром по наблюдению за ураганами в Майами (штат Флорида).

В настоящее время скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет около 17,9 м/с. Как ожидается, она начнет снижаться не раньше, чем через двое или трое суток.

Циклон находится примерно в 800 км к юго-западу от Бермудских островов, он перемещается в северо-восточном направлении со скоростью около 4,4 м/с, двигаясь вдоль побережья, но не приближаясь к нему. Штормовых предупреждений в прибрежных районах пока не объявляли.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.