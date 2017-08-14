AFP: в туристическом центре Лиссабона взорвался газ, есть пострадавшие

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ТАСС, 14 августа. Мощный взрыв прогремел в воскресенье вечером в одном из жилых домов в Лиссабоне. Пострадали не менее пяти человек, среди них есть граждане Германии и Франции. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).
Инцидент произошел в районе Алфама - старейшем историческом районе португальской столицы, привлекающем большое число туристов. По предварительным данным, взрыв, вызванный утечкой бытового газа, произошел в частной квартире около 21:00 по местному времени (23:00 мск). Помещение арендовали граждане ФРГ (семейная пара), они получили тяжелые ранения. Кроме того, пострадали двое французов, которые проходили под окнами квартиры во время взрыва.
По данным агентства, все здание оказалось охвачено огнем, жильцы были эвакуированы.