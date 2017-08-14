Спасатели разыскивают туристку, пропавшую на Камчатке

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 августа. /ТАСС/. Спасатели разыскивают 34-летнюю туристку из Оренбурга, пропавшую у подножия вулкана Плоский Толбачик на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
"Спасатели проводят поиски туристки, которая потерялась в районе подножия вулкана Плоский Толбачик. Она прибыла на вулкан в составе группы из четырех человек 12 августа. Туристы разошлись по окрестностям для проведения фотосъемки, женщина к машине не вернулась. После того, как самостоятельные поиски результатов не принесли, туристы обратились за помощью к спасателям", - сказали в пресс- службе.
Отмечается, что туристическая группа не была зарегистрирована перед маршрутом в поисково-спасательном отряде. Место, где пропала женщина, называется Клешня. Именно там в 2013 году во время извержения Плоского Толбачика образовались обширные лавовые поля. Путешествовать по ним опасно: в лаве сохранились пустоты, а в некоторых местах лавовый панцирь достаточно хрупкий и может обрушиться в любой момент.
Вулкан Плоский Толбачик находится в Усть-Камчатском районе, ближайший населенный пункт - поселок Козыревск - располагается в 45 км от подножия вулкана.