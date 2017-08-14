Жителя Хабаровска осудили на пять лет тюрьмы за содействие терроризму

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ХАБАРОВСК, 14 августа. /ТАСС/. Дальневосточный окружной военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы жителя Хабаровска за содействие террористической деятельности. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба УФСБ России по Восточному военному округу.
"Установлено, что подсудимый являлся приверженцем радикально-религиозных взглядов и с помощью своего мобильного телефона поддерживал тесную связь с членами международных террористических организаций. В 2015 году он прошёл специальное теологическое обучение, после чего, вернувшись в Хабаровск, стал подыскивать среди горожан молодых людей, которых склонял к участию в деятельности незаконных вооружённых формирований. В течение года он привлёк к своим идеологическим взглядам двух жителей города Хабаровска", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ноябре 2016 года подсудимый и двое завербованных им хабаровчан были задержаны в аэропорту при попытке вылететь за пределы РФ с намерением попасть в Сирию для вступления в ряды террористической организации "Джебхат ан-Нусра", деятельность которой запрещена на территории РФ.
Суд признал жителя Хабаровска виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"), и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 100 тыс. рублей. Подсудимый полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся в содеянном, что было учтено при вынесении приговора. Приговор вступил в законную силу.