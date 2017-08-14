AFP: 17 человек погибли при нападении на ресторан в Буркина-Фасо

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ТАСС, 14 августа. Группа вооруженных боевиков напала в ночь на понедельник на ресторан в центре столицы Буркина-Фасо Уагадугу. В результате атаки погибли 17 человек и еще восемь получили ранения. Об этом сообщило агентство France Presse.
Инцидент произошел в турецком ресторане "Азиз Стамбул". Трое злоумышленников подъехали к ресторану на автомобиле и открыли огонь по посетителям. На место происшествия оперативно прибыли полицейские.
По данным агентства, в числе погибших был гражданин Турции. Подробности произошедшего уточняются.