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AFP: 17 человек погибли при нападении на ресторан в Буркина-Фасо

Происшествия
14 августа, 4:52 UTC+3

По предварительным данным, еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 августа. Группа вооруженных боевиков напала в ночь на понедельник на ресторан в центре столицы Буркина-Фасо Уагадугу. В результате атаки погибли 17 человек и еще восемь получили ранения. Об этом сообщило агентство France Presse.

Инцидент произошел в турецком ресторане "Азиз Стамбул". Трое злоумышленников подъехали к ресторану на автомобиле и открыли огонь по посетителям. На место происшествия оперативно прибыли полицейские.

По данным агентства, в числе погибших был гражданин Турции. Подробности произошедшего уточняются.

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