AFP: 17 человек погибли при нападении на ресторан в Буркина-Фасо

ТАСС, 14 августа. Группа вооруженных боевиков напала в ночь на понедельник на ресторан в центре столицы Буркина-Фасо Уагадугу. В результате атаки погибли 17 человек и еще восемь получили ранения. Об этом сообщило агентство France Presse.

Инцидент произошел в турецком ресторане "Азиз Стамбул". Трое злоумышленников подъехали к ресторану на автомобиле и открыли огонь по посетителям. На место происшествия оперативно прибыли полицейские.

По данным агентства, в числе погибших был гражданин Турции. Подробности произошедшего уточняются.