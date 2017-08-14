Первые итоги расследования аварии на руднике "Мир" будут готовы в течение месяца

ТАСС, 14 августа. Комиссия Ростехнадзора в течение месяца представит правительству РФ первый доклад о расследовании аварии на руднике "Мир" в Якутии, где 4 августа произошло затопление шахты. Об этом в понедельник во время рабочей командировки в город Мирный сообщил журналистам полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"После того, как комиссия завершит работу, а они обещают первый доклад в правительство сделать в течение месяца <…>, будут сделаны выводы, что дальше делать и кто должен ответить за происшедшее, есть ли какие-то нарушения, есть ли необходимость передавать материалы в следственные органы", - сказал Трутнев.

При этом полпред призвал не торопиться с выводами о причинах аварии. "Мы обязаны ответить на два вопроса: можно ли было избежать этой аварии и, второе, можно ли было ее предсказать, вовремя прекратить работы и вывести людей", - отметил он.

Трутнев добавил, что к работе в комиссии привлечены независимые эксперты, не связанные с эксплуатацией шахты или составлением ее проекта. Это сделано, поскольку, по словам полпреда, предстоит разобраться "и с тем, насколько правильно составлена проектная документация, и с тем, как велась эксплуатация шахты".

Спасательные работы продолжатся

Полпред также сообщил, что спасательные работы на руднике будут продолжены. "Самая главная задача, которую мы сейчас видим - это постараться спасти людей. Поэтому спасательные работы продолжаются, и они продолжатся столько, сколько это необходимо и будет возможно по горным условиям", - сказал Трутнев.

Он добавил, что накануне разговаривал с главой МЧС Владимиром Пучковым и они договорились о продолжении работ. "Спасатели говорят, что по разным горизонтам они от 1,5 до 3,5 суток надеются выйти на те зоны, где предполагается местонахождение пропавших без вести. Поэтому работы будут продолжены", - подчеркнул полпред.

Ростехнадзор проанализирует обстановку

Специалисты Ростехнадзора проанализируют горную обстановку на всех предприятиях компании "Алроса" после аварии на руднике "Мир", информировал Юрий Трутнев.

"Ростехнадзор займется анализом горной обстановки на всех предприятиях "Алросы", потому что мы должны понять, что рисков повторения ситуации (которая случилась на руднике "Мир" - прим. ТАСС) нет", - сказал Трутнев. Он добавил, что в течение ближайших дней специалисты начнут эту работу.

Авария произошла 4 августа. В результате прорыва воды из карьера произошло затопление шахты, где в момент происшествия находился 151 человек. В тот же день были эвакуированы 142 человека, на следующий из рудника выбрался еще один работник. Судьба восьми горняков остается неизвестной.