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РЖД: компенсация пассажирам опоздавших "Сапсанов" составит до 50% от цены билета

Происшествия
14 августа, 8:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Все пассажиры, прибывшие с опозданием от одного до двух часов, получат компенсацию 25% от стоимости билета, свыше двух часов - 50% от стоимости

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Пассажиры высокоскоростных поездов "Сапсан", прибытие которых 13 августа было задержано из-за повреждения контактной сети в Новгородской области, получат денежную компенсацию в размере до 50% от стоимости билета. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

"Пассажирам поездов, прибывших с опозданием из-за временного отключения электроснабжения на участке Алешинка - Угловка в связи с неблагоприятными погодными условиями, будет выплачена компенсация", - говорится в сообщении.

Так, пассажиры, прибывшие с опозданием от одного до двух часов, получат компенсацию в размере 25% от стоимости билета, свыше двух часов - 50% от стоимости, уточняют в РЖД.

Ранее сообщалось, что 13 августа в 15:47 мск из-за погодных условий на контактный провод на перегоне Алешинка - Угловка в Новгородской области упало дерево. Движение поездов между Петербургом и Москвой было приостановлено в оба направления, задерживались четыре скоростных "Сапсана". В 18:20 мск повреждение контактной сети под Новгородом было устранено.

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