Reuters: число жертв наводнений и оползней в Непале увеличилось до 70 человек

ТАСС, 14 августа. Число погибших в результате наводнений и оползней в Непале, к которым привели продолжающиеся на протяжении последних трех дней в стране сильные ливни, возросло до 70 человек. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

Ранее газета The Kathmandu Post писала о 58 погибших. Как отмечало издание, из-за наводнения затопленными оказались около 36 тыс. домов.

По данным Международного комитета Красного Креста, стихией были затронуты около 100 тыс. жителей Непала. На юге страны свои дома вынуждены были покинуть около 5 тыс. человек, для них организованы временные убежища в школах и административных зданиях. Спасательные команды, состоящие из военных, полицейских и местных жителей, помогают людям, заблокированным на крышах домов и на возвышенностях.